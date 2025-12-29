Britanyalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki boksörü taşıyan araç, Ogun-Lagos otoyolunda trafik kazasına karıştı.

Ogun Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada, Nijerya asıllı Joshua'nın hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Joshua, 20 Aralık'ta sosyal medya fenomeni Jake Paul ile ABD'nin Miami kentinde ringe çıkmış ve rakibini 6. rauntta nakavt etmişti.

TIBBİ MÜDAHALE GELMEDİ

Nijerya basını ise Anthony Joshua'nın karıştığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği büyük bir kaza sonrasında, görünürde hiçbir acil müdahale olmadığını ve ambulans ile uygun tıbbi bakım sağlanmadığını aktardı. Joshua'nın tıbbi müdahale yerine, kazadan hemen sonra polis aracının ön tarafına dik oturtulduğu ve temel güvenlik protokolüne göre kaza mağduru düz yatırılıp sabitlenmesi gerektiği ifade edildi.