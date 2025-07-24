Danimarka'da yapılan bir araştırma, çocuklarda ciddi enfeksiyonlara yol açabilen ve standart antibiyotiklere direnç gösteren yeni bir MRSA türünün Avrupa'da yayıldığını ortaya koydu. İlk olarak yaklaşık 10 yıl önce Hollanda ve Almanya’da tespit edilen bu yeni bakteri türü, şimdi en az 11 Avrupa ülkesine yayılmış durumda.

2019'DA 100 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLMÜŞTÜ

MRSA (Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus), özellikle vücuda girdiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Euronews'in haberine göre; 2019 yılında dünya genelinde 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olan bu bakteri, antibiyotiklere karşı gelişen direnci nedeniyle sağlık sistemleri için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Danimarka’daki Statens Serum Institut (SSI) araştırmacıları, 2023 yazında 32 çocuk ve aile üyesinde ortaya çıkan bakteriyel ülser vakaları sonrası yeni bir MRSA türünün dolaşımda olabileceğinden şüphelenmeye başladı. Bir yıl sonra ülkenin başka bir bölgesinde benzer bir salgın görüldü.

Araştırmayı yöneten MRSA uzmanı Andreas Petersen, söz konusu bakterinin 2014 yılında Almanya ve Hollanda’da tespit edilen bir “klon” olduğunu ve farklı ülkelerde benzer genetik yapılar taşıyan vakalara rastlandığını açıkladı.

AİLE BİREYLERİ ARASINDA HIZLA YAYILIYOR

Eurosurveillance dergisinde yayımlanan araştırmada; yeni türün, özellikle 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklarda sık görülen ve oldukça bulaşıcı bir cilt enfeksiyonu olan impetigoya neden olan başka bir MRSA türüyle genetik benzerlik taşıdığı belirtildi. Bu enfeksiyon, genellikle burun ve ağız çevresinde kırmızı, patlayan yaralarla kendini gösteriyor ve aile bireyleri arasında hızla yayılabiliyor.

Normalde fusidik asit adlı antibiyotik kremle tedavi edilen impetigo, bu MRSA türüne karşı etkisiz kalıyor. Araştırmacılar, bu durumun bakterinin yayılmasını kolaylaştırdığını belirtti. Petersen, “Bu yeni türün başarılı olmasında virülans genlerinin yanı sıra fusidin direncinin de etkili olduğunu düşünüyoruz” dedi.

KONTROLÜ DAHA ZOR HALE GELDİ

MRSA’nın yalnızca hastanelerle sınırlı kalmadığını, artık toplum içinde de yayıldığını belirten uzmanlar, bu durumun kontrolü daha zor hale getirdiğini vurguladı. Araştırmacılar, Avrupa’daki doktorların bu yeni türün kendi bölgelerinde görülüp görülmediğini bilmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yeni tür, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere'de tespit edildi. Sadece 2022 yılında bu 11 ülkenin, antibiyotiklere dirençli enfeksiyonların tedavisi için yaklaşık 13,3 milyar dolar harcadığı belirtildi.

Uzmanlar, bu bakterinin fark edilmeden Avrupa’nın diğer bölgelerine de yayılıyor olabileceği uyarısında bulunuyor. Kontrol altına alınmadığı takdirde MRSA’nın, önümüzdeki 25 yıl içinde dünya genelinde 39 milyondan fazla insanın ölümüne neden olabileceği tahmin ediliyor.