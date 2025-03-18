Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Samra Heydarova, antibiyotik kullanımı hakkında uyarılarda bulundu.

Uzman Dr. Heydarova, antibiyotiğin soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlarda kullanılmaması gerektiğini belirterek, “Bazı hastalar basit bir soğuk algınlığında bile antibiyotik kullanmak istiyor. Ancak antibiyotik viral enfeksiyonu tedavi etmez. Bu şekilde kullanımlar antibiyotik direncine neden olur. Bunun yanında hastaların antibiyotik kürlerini tamamlamaması, dirençli bakterilerin hayatta kalmasına yol açar.

Bu da uzun dönemde direnç gelişmesine sebebiyet verir. Hayvan yetiştiriciliğinde büyümeyi teşvik etmek veya hastalıkları önlemek amacıyla tavuk yetiştiriciliği başta olmak üzere antibiyotiklerin yaygın kullanımı, dirençli bakteri türlerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunan diğer bir faktördür. Dirençli bakteriler hastaneler, bakım evleri ve toplum içinde yayılmasını önlemek için bu konuda önlemler almakta çok önemlidir" diye konuştu.

‘ANTİBİYOTİK DİRENCİ 10 MİLYON İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR’

Antibiyotik direncinin kontrol altına alınamaması durumunda, gelecekte basit bir yaralanma veya rutin bir ameliyatın ölümcül hale gelebilecek bir enfeksiyon ile sonuçlanabileceğine değinen Uzm. Dr. Heydarova, “Dirençli enfeksiyonlar nedeniyle kanser tedavisi, organ nakli ve yoğun bakım süreçleri büyük risk altına girip ölüm oranlarında yükselme görülebilir. Bununla DSÖ ise 2050 yılına kadar antibiyotik direncinin her yıl 10 milyon insanın ölümüne yol açabileceğini öngörmektedir” ifadelerini kullandı.

‘SESSİZCE BÜYÜYEN BİR PANDEMİ OLARAK KARŞIMIZDA DURUYOR’

Antibiyotiklerin yalnızca doktor önerisiyle ve tam dozda kullanılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Heydarova, “Aşılamanın yaygınlaştırılması, enfeksiyonları önleyecek ve antibiyotik ihtiyacını azaltacaktır. Antibiyotiklerin gereksiz kullanımını önlemek için hayvancılıkta antibiyotik kullanımına yönelik sıkı denetimler uygulanmalıdır.

Toplumda farkındalık yaratılması gerekmektedir. Antibiyotik direnci konusunda eğitim kampanyaları düzenlenmelidir. Antibiyotik direnci, sessizce büyüyen bir pandemi olarak karşımızda durmaktadır. Bilim insanları ve sağlık otoriteleri, bu tehdidi durdurmak için hızla harekete geçmezse, modern tıbbın en büyük başarılarından biri olan antibiyotik tedavisi etkisin kaybedebilir. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin bilinçli hareket etmesi hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.