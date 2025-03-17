Prof. Dr. Alper Şener, hava sıcaklığında yaşanan değişimlerle okul çağı çocuklarında ve 65 yaş üstü kişilerde soğuk algınlığına bağlı zatürrenin görülme sıklığının artığını belirtti.

Zatürre şüphesinde antibiyotik kullanımının gerekli olduğunu belirten Şener, "Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra bazen çocuklarda tonsilit, tonsillofarenjit gibi solunum yolu enfeksiyonları başlayıp akciğere inebiliyor. Yine aynı risk yaşlılarda da söz konusu. Zatürreye sebep oluyorlar. Bakteriyel enfeksiyon şüphesi varsa erken dönemde başlanması gereken antibiyotikler var" dedi.

Şener, bazı hastaların, doktorların yazdığı antibiyotikleri düzensiz kullandığını ya da yarım bıraktığını ifade ederek, hastaneye gelen ve zatürre teşhisi konulan hastaların birçoğunun düzensiz antibiyotik kullandığını belirlediklerini anlattı.

Bu durumun, antibiyotik kullanımının yan etkileriyle ilgili yapılan açıklamalardan kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Şener, "Bunun bir nevi dezavantajını yaşıyor insanlarımız. Antibiyotiği gereksiz kullanmak sakıncalı ama gerekli zamanda kullanmamak, dozunu azaltmak akciğerdeki iltihabi hadiselere sebep oluyor. Özellikle 65 yaş ve üzerinde bu durum çok sıkıntılı. Bu tablo akciğerde ağır bir zatürreye sebep oluyor" diye konuştu.

Şener, antibiyotiklerin yanlış kullanımının yaygın olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde kalmış antibiyotikler var, başka bir hastalık için reçete edilmiş. İdrar yoluna da yarar, boğazdaki iltihaba da yarar, akciğere de yarar mantığıyla kullanılabiliyor. Ya da antibiyotik paylaşımları olabiliyor komşular arasında. Bu da çok doğru değil. Antibiyotikler tahmininizden daha fazla zarar verebilir. Böbreklerinize, karaciğerinize, cildinize, bağırsaklardaki mikrobiyotaya, akıllı bakterilere ciddi anlamda zarar verebilir. O yüzden hekim kontrolüne ve hekim tavsiyesi altında kullanmak gerekiyor."