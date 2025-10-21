Antik Mısır'dan kalan ve günümüzde insanlığın en değerli miraslarından biri olarak kabul edilen Tutankhamun'un mezarında yok olma tehlikesi baş gösterdi.

Kahire Üniversitesi'ne bağlı arkeologların yaptığı çalışmalar sonucunda mezarın tavanında ve duvarlarında kısa sürede oluşan çatlakların büyüdüğü tespit edildi. Mezar odasının girişinden iç odalara kadar yayılan çatlaklar binlerce yıllık tarihin ellerimizden kayıp gitmesine neden olmasın diye acil müdahale çağrısı yapıldı.





DUVAR RESİMLERİ YOK OLUYOR

Kahire Üniversitesi'nde görevli Profesör Sayed Hemada, "Krallar Vadisi'nde yaşanan gelişmeler endişe verici, bilimsel çalışmalarla bu mezarların acilen kurtarılması gerekiyor" açıklamasını yaptı. Artan nem nedeniyle paha biçilemez duvar resimlerinin yok olduğunu ortaya koyan araştırmalar hasarın 1994 yılındaki büyük selden sonra oluşmaya başladığını gösterdi.

HER AN ÇÖKEREK ORTADAN KALKABİLİR

1994'te yaşanan doğal afet sebebiyle büyük kısmı sular altında kalan mezarın o dönemde aldığı hasarların önemli bir dönüm noktası olduğu bulgusuna ulaşıldı. Profesör Hemada’ya göre o günlerde tavan ve duvarlarda oluşan kılcal çatlaklar yıllar içinde büyüdü ve genişledi, günümüze ulaştığımızda ise kadim mezar hasarlar sebebiyle çökme aşamasına geldi.

Araştırmacılar mezarın üzerinde yer alan kayalık bölgenin aşırı basınç oluşturduğunu ve bu sebeple ani bir patlamaya yol açabilecek etkiye ulaştığını belirtti. Mezarın şu aşamada çökme tehlikesinin düşük olduğunu belirten araştırmacılar, acil önlem alınmadığı takdirde kısa sürede çökmeye neden olacak etkilerin yaygınlaşacağı uyarısında bulundu.