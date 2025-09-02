Bir dönem her evde yer sofralarının vazgeçilmezi olan siniler, bugün koleksiyon dünyasının en değerli parçaları arasında gösteriliyor. Kullanım alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte evlerden kaybolan bu nostaljik eşyalar, koleksiyon meraklılarının peşine düştüğü nadide objeler haline geldi.

KOLLEKSİYONCULAR ARASINDA YARIŞ BAŞLADI

Masa yerine yer sofralarında kullanılan ve bakır ya da pirinçten üretilen siniler, artık işlevsel kullanımın ötesine geçerek kültürel bir miras niteliği taşıyor. Koleksiyoncular, bu nadir parçaları bulabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Özellikle otantik desenlere sahip, el işçiliğiyle üretilmiş siniler en çok rağbet görenler arasında yer alıyor.

FİYATLAR 100 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Online satış platformlarındaki ilanlara göre, sinilerin fiyatları 55 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar ulaşıyor. Bu da çatı arasında ya da köy evlerinde unutulan sinilerin sahipleri için adeta gizli bir hazine anlamına geliyor. Uzmanlar, sinilerin bu kadar yüksek fiyatlara ulaşmasının temel nedeninin nadir bulunmaları ve büyük çoğunluğunun el işçiliğiyle üretilmiş olması olduğunu belirtiyor.

KÜLTÜREL MİRAS DEĞERİ TAŞIYOR

Özellikle Osmanlı döneminden kalma örnekler, üzerlerindeki motifler ve el işçiliği detaylarıyla koleksiyon piyasasında daha da değerli hale geliyor. Antikacılar, sinilerin yalnızca mutfak kültürünün bir parçası olmadığını, aynı zamanda tarihsel bir belge niteliği taşıdığını vurguluyor.