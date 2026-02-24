Son yıllarda yaşadığı fiyat yükselişi ile altını geride bırakan gümüş, yatırımcısına adeta servet kazandırdı.



Geçmiş yıllarda yatırım özelliğinden ziyade hediyelik, çeyizlik ve dekoratif amaçla kullanılan eşyalarda tercih edilen gümüş, bu kullanımı nedeniyle farkında olmadan değerli bir yatırım aracına dönüştü.



Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, Geçmişte daha çok vitrin süsü veya hatıra olarak görülen gümüş tepsiler, çatal-bıçak takımları, şamdanlar ve eski takılar, bugün artan piyasa değeri sayesinde nakde çevrilen varlıklar arasında yer alıyor. Kullanılmayan gümüş eşyaların yüksek fiyatlardan alıcı bulması, birçok vatandaşı bu ürünleri satışa sunmaya yöneltti. Piyasadaki güncel eğilim, satışların büyük ölçüde ekonomik zorunluluktan değil, değer artışını fırsata çevirme isteğinden kaynaklandığını gösteriyor. Evinde eski çeyizlik gümüş bulunan aileler, miras yoluyla gümüş sahibi olan bireyler ve koleksiyon değeri taşımayan ürün sahipleri, fiyatların yükselmesini satış için uygun bir zaman olarak değerlendiriyor.

1 KİLOLUK TEPSİ 85 BİN LİRADAN SATILIYOR

Türkiye’de gümüş alım–satımı gram bazında yapılıyor ve fiyatlar son aylarda tarihi seviyelere ulaştı. 2026 Ocak–Şubat itibarıyla gram gümüş Türkiye piyasasında yaklaşık 120–150 TL bandında işlem görüyor. Hurda gümüşte ise ayar durumuna göre alım fiyatları 100–110 TL/gram seviyesinde değişiyor. Eski gümüş ev eşyaları parça bazlı değil, tartılarak metal ağırlığı üzerinden fiyatlandırılıyor. Evlerde yaygın olarak bulunan eski gümüş tepsiler genellikle 600–900 gram ağırlığında oluyor. Daha büyük ve kalın modellerde bu ağırlık 1.000–1.500 gram, ağır parçalarda ise 2 kilogram seviyesine kadar çıkabiliyor.

Gümüşün gram fiyatı 120–150 TL bandında seyretse de, bozdurma işlemlerinde kuyumcular ve hurda metal alıcıları gümüşün ayarına ve kalitesine göre daha düşük fiyatlar uyguluyor ve alım rakamları çoğu zaman 60–100 TL/gram seviyelerine kadar geriliyor. Bu seviyeler esas alındığında, ortalama 500 gram ağırlığındaki eski bir gümüş tepsi yaklaşık 30 bin–40 bin TL, 800 gram civarındaki bir tepsi 55 bin–70 bin TL, 1.000 - 1.200 gram ağırlığında daha büyük bir parça 85 bin–100 bin TL, 2 kilogram seviyesindeki ağır ve kalın bir gümüş tepsi ise yaklaşık 120 bin–200 bin TL arasında nakde çevrilebiliyor; bu da geçmişte yalnızca dekoratif veya hatıra olarak görülen gümüş eşyaların bugün ciddi bir ekonomik değere ulaştığını ortaya koyuyor.

ANTİKALAR ÇOK DAHA DEĞERLİ



Uzmanlara göre gümüş satışında en kritik nokta, ürünün hurda mı yoksa antika mı olduğunun doğru belirlenmesi. Osmanlı dönemine ait, damgalı, usta işi, sanatsal veya koleksiyon değeri taşıyan parçalar hurda fiyatının çok üzerinde işlem görebiliyor. Bu tür özel ürünlerde fiyat, metal değerinin birkaç katına çıkabiliyor. Hurda olarak 20 bin TL edecek bir parça, koleksiyon piyasasında 80 bin–150 bin TL bandında alıcı bulabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, satış öncesinde ürünlerin mutlaka uzman görüşüyle değerlendirilmesini öneriyor.

Gümüş piyasasındaki canlanma yalnızca satıcı tarafıyla sınırlı değil. Talep cephesinde hem bireysel hem de kurumsal aktörler dikkat çekiyor. Küçük yatırımcılar, altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyat seviyeleri nedeniyle gümüşü alternatif bir yatırım aracı olarak tercih ediyor. Kuyumcular ve takı üreticileri, hurda gümüşü eriterek yeniden işleyip mücevher üretiminde kullanıyor. Rafineriler ve metal tüccarları ise hurda gümüşü saflaştırarak yeniden piyasaya sunuyor.

YIL Ortalama Gram Fiyatı (TL)



2014 1.5 - 2 TL

2015 1.8 - 2.2 TL

2016 2 - 2.5 TL

2017 2.5 - 3 TL

2018 3 – 3.5 TL

2019 3.5 - 4 TL

2020 3.5 - 5.5 TL

2021 6 – 7.5 TL

2022 10 - 12 TL

2023 15 - 18 TL

2024 32 - 35 TL

2025: 60- 75 TL

2026: 100-130 TL