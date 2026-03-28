“Küllenen Aşk”, “Saklı Düşler” ve “Yorgun Yıllarım” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan 66 yaşındaki ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz günlerde hayranlarını endişelendiren bir sağlık haberiyle gündeme gelmişti.

TIKALI DAMARINA STENT TAKILDI

Burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kurtoğlu’na yapılan tetkiklerde iki damarının tıkalı olduğu ortaya çıkmıştı. İlk müdahale kapsamında tıkalı damarlardan birine stent takılırken, diğer damarına ise yaklaşık 1 ay sonra işlem yapılacağı öğrenilmişti.

AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık durumu nedeniyle sevenlerini korkutan Kurtoğlu, açıklama yaparak herkesi rahatlattı. Ünlü sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Değerli sevenlerim; Öncelikle sağlık durumum gayet iyi, hepinizin içi rahat olsun. Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici süre aranızda olamadım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan sizlere, alanında uzman doktorlarımız ve hastane personelimize çok teşekkür ederim.

En kısa zamanda sahnelere

geri döneceğim, sevgiyle.."