3 Eylül'de açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte eylül ayında fiyatı en fazla yükselen grup gıda olurken, Türkiye'de görülen yüksek enflasyon en sert yüzünü et fiyatlarında gösteriyor.



İktidarın yerli üreticiye sırtını dönüp, et fiyatlarını ucuzlatmak için çözümü ithalatta araması Türkiye'de bitmek bilmeyen bir kısır döngüye neden olurken, son günlerde artan fiyatların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yeniden Avrupa'nın kapısını çaldı.



YÜZ BİNLERCE SIĞIR TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK



Yılın ilk aylarında Brezilya ve Uruguay ile ithal et anlaşması imzalayan Tarım ve Orman Bakanlığı, şimdi de Fransa, İtalya ve Polonya ile yeni bir ithal et sözleşmesinde anlaşmaya vardı.



Yüz binlerce sığırın aşamalı olarak yıl sonuna kadar Türkiye'ye gönderilmesi planlanırken, taşımacılık işlemleri için dev kapasiteli hayvan taşıma gemileri kullanılacak.



UYGUN FİYATA MARKETLERE DAĞITILACAK



İthal edilecek etler, piyasa şartlarının altında olacak şekilde Et ve Süt Kurumu (ESK) anlaşmalı marketlerde satışa sunulacak.



Dana kuşbaşı ve kıyma ağırlıklı şekilde satılacak uygun fiyatlı etlerde karaborsa oluşmasını engellemek için kota uygulamasına başvurulacak.