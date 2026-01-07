Çok sayıda projede yer alan 97 yaşındaki yönetmen, oyuncu ve eğitmen Haldun Dormen apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Enfeksiyon tedavisi gören Dormen, sosyal medya hesabından bir paylaştım yaptı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Özel bir hastanede tedavi gören usta oyuncu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle."