İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir apartman dairesinde Şadi ve Hatice Avcı çifti ile oğulları Mehmet Avcı'nın tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Mehmet Avcı'nın, anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyor. Cinayet ihtimali de araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre Muratbey Mahallesi 3663 Sokak numara 18'deki apartman dairesinde yaşayan 32 yaşındaki Mehmet Avcı, 54 yaşındaki annesi Hatice Avcı ve 67 yaşındaki babası Şadi Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Ekiplerce yapılan incelemede, hepsinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünülüyor.

Polis ekipleri, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor. Ölenlerin cesedi, inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.