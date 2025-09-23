Ankara'nın Altındağ ilçesinde 31 yaşındaki B.Ö., boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Emre Laçinkaya’yı bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi’nde 28 yaşındaki H.Ö., boşanma aşamasındaki eşi B.Ö.'nün, evinin önünde beklediğini görünce sevgilisi Emre Laçinkaya’ya haber verdi.
Laçinkaya ile B.Ö. arasında apartman garajında tartışma çıktı. B.Ö., kavgaya dönen olayda Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayarak kaçtı.
Çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Laçinkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi,
6 farklı suç kaydığı öğrenilen şüpheli B.Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.