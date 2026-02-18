Olay, küçük çocuğun apartman kapısından içeri girdiği sırada meydana geldi. Görüntülerde, çocuğun hemen arkasından binaya sızan bir şahsın, hızla hareket ederek küçük kızın ağzını kapattığı ve onu taciz etmeye çalıştığı görülüyor. Yaşadığı büyük korkuya rağmen direnç gösteren ve yüksek sesle bağırmaya başlayan çocuğun tepkisi, olası bir facianın önüne geçti.

Küçük kızın çığlıkları üzerine paniğe kapılan saldırgan, yakalanma korkusuyla çocuğu bırakarak hızla olay yerinden kaçtı. O anlarda binanın güvenlik sistemi devredeyken, saldırganın eşkali net bir şekilde kayıtlara geçti.

Görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından yerel emniyet güçleri harekete geçti. Kimliği henüz belirlenemeyen ancak eşkali tespit edilen şahsın yakalanması için bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili görgü tanıklarına çağrıda bulunurken, çocukların benzer durumlarda vereceği tepkinin ve çevre güvenliğinin önemine dikkat çekti.