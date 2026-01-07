Bakanlık tarafından açıklanan 2026 yılı ceza tarifesiyle birlikte çevresel gürültü ve titreşim konusunda tolerans neredeyse sıfıra indirildi. Apartmanlarda yüksek sesle müzik dinlemek, geç saatlerde gürültü yapmak, kurallara aykırı tadilat faaliyetleri yürütmek artık ciddi maddi yaptırımlarla karşılık bulacak.

Yeni tarifeye göre, çevresel standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konut sahipleri ya da kiracılar 13 bin 847 TL ceza ödemek zorunda kalacak.

KOMŞU ŞİKAYETİ CEZAYA YETİYOR

Düzenlemenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise denetim süreci. Uzmanlar, herhangi bir apartman sakininin yapacağı şikâyetin inceleme ve ceza sürecinin başlatılması için yeterli olduğunu belirtiyor. Bu uygulama ile birlikte apartman ve site yaşamında “komşuluk hakkı” kavramının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uzmanlara göre, 2026 yılında artırılan bu cezalar yalnızca caydırıcılık amacı taşımıyor. Aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırarak daha sessiz, düzenli ve huzurlu yaşam alanları oluşturulması amaçlanıyor.

Gürültü kirliliğinin özellikle büyük şehirlerde ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların hem kendi yaşam kaliteleri hem de çevrelerindeki insanların huzuru için kurallara uyması gerektiğini vurguluyor.