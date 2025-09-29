Komşuluk ilişkilerini zedeleyen, huzuru bozan alışkanlıklar 2026’dan itibaren daha yüksek cezalarla karşılık bulacak. Gürültü kirliliği, çevreyi rahatsız edici davranışlar ve çöplerin gelişigüzel bırakılması nedeniyle kesilen cezalar, yeni yılda ciddi şekilde artacak.

CEZALAR YÜZDE 36 ARTACAK

1 Ocak 2026 itibarıyla cezalara en az yüzde 36 zam yapılacak. Buna göre, gürültü yaparak komşularını rahatsız edenlere verilen 11 bin 35 liralık ceza yaklaşık 15 bin liraya, rastgele çöp atanlara uygulanan 3 bin 276 liralık ceza ise 5 bin liraya yükselecek.

Uzmanlar, artışın apartman ve site yaşamında düzeni sağlamak açısından caydırıcı olacağı görüşünde. Vatandaşların, komşuluk hukukuna aykırı hareketlerden uzak durması gerektiği vurgulanıyor.