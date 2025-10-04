Varsayımsal olarak, en çok şikâyet edilen konuların başında gürültü gelebilir. Gece geç saatlerde yüksek sesle müzik dinlemek, uzun süren tadilatlar veya rahatsızlık veren diğer davranışlar apartman yaşamını zorlaştırıyor olabilir. Böyle bir durumda, yönetim planına uymayan kiracılar önce ihtar alabilir; uyarılara rağmen sorun devam ederse mahkeme kararıyla tahliye ihtimali doğabilir.

ORTAK ALANLARIN YANLI Ş KULLANIMI SORUN YATARAB İ L İ R

Apartman otoparkının depo haline getirilmesi, merdiven boşluklarının eşyalarla doldurulması ya da çocuk oyun alanlarının farklı amaçlarla kullanılması gibi durumlar da sorunlara yol açabilir. Bu tür davranışların hem güvenliği tehlikeye atabileceği hem de komşular arasında huzursuzluk yaratabileceği öngörülüyor.

KISA S Ü REL İ K İ RALAMALAR TARTI Ş MA KONUSU

Günlük veya haftalık kiralamalar apartman güvenliği açısından riskli bulunabilir. Sürekli değişen misafirlerin apartman düzenini bozabileceği, komşuluk ilişkilerini zedeleyebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle site yönetiminin izni olmadan yapılan kısa süreli kiralamaların yasaklanması ve devamı halinde tahliye süreci gündeme gelebilir.

TAHL İ YE İ HT İ MAL İ MASADA

Özetle, apartman yaşamında huzuru bozan ve yönetim planına aykırı davranan kişiler için yaptırımlar ağırlaşabilir. Sürekli şikâyete konu olan davranışların devamı halinde, “evden tahliye” gibi ciddi sonuçların doğması ihtimal dahilinde.

Uzmanlar apartman yaşamında huzuru bozan davranışların ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek şu açıklamalarda bulunuyor