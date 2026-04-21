İstanbul’un Kağıthane ilçesinde evine giden 26 yaşındaki İrem Nur B. Binaya girdiği sırada kendisini takip eden Emre B. İsimi şüphelinin tacizine uğradı. Uğradığı tacizin ardından çığlık atan kadının imdadına apartman sakinleri koşarken, genç kadını taciz ettiği iddia edilen 19 yaşındaki şüpheli de fırında ekmek yaparken yakalandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

19 Nisan Pazar günü saat 01.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evine giden İrem Nur B.’yi takip eden şüpheli, bina girişinde kadına fiziksel tacizde bulundu. Yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı. Olayın ardından sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri 'Ne oldu' diyerek yardıma koştu. Kadının ağlayarak yaşadıklarını anlatması üzerine bina sakini, yarı çıplak halde dışarı çıkarak şüpheliyi kovaladı. Bir başka bina sakini de bir süre sonra adamın yanına geldi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

12 SAATTE YAKALANDI

İrem Nur B.’nin şikayetiyle Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için mahalledeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada adım adım iz süren ekipler, farklı noktalardan elde edilen görüntüleri de inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

‘ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR’DAN KAYDI ÇIKTI

Devam eden çalışmalarda şüphelinin Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, iş yerine düzenledikleri operasyonla Emre B.’yi fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan Emre B.’nin poliste daha önceden 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

‘SELAM VERDİM’ SAVUNMASI

İfadesinde selam verdiğini başka birşey yapmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.