TBMM’de “Terör süz Türkiye” için kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

Komisyonda önceki gün “Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü” olarak Yüksel Genç bir konuşma yaptı.

‘İMRALI CANİSİ...’

Komisyona davet edilerek “görüşü alınan” Yüksel Genç’in, PKK’nın dağ kadrosunda yer aldığı, örgüt adına eylemlere katıldığı ve 5 yıl da cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

Yüksel Genç

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Komisyonun son toplantısına katılan kişi, PKK’nın dağ kadrosun da 4 yıl kaldı. İmralı canisi olmadı, şimdilik bu oldu. Meclis Başkanı dahil 51 milletvekili, Gazi Meclis’te, PKK’nın dağ kadrosundan gelen birinden ‘Demokrasi’ dersi aldı. Meclis tarihinin utanç günü” tepkisini gösterdi.

Yüksel Genç, toplantıda, “Ben 26 yıl önce ilk barış grubu olarak Türkiye’ye gelenler arasındaydım” demişti.

DOMUZ BAĞCILAR

Bir önceki komisyon toplantısına da Hizbullah terör örgütü davasından 7.5 yıl hapse mahkum olan Enver Kılıçarslan’ın başkanı olduğu “İslami Tebliğ Tedris İlim ve Hareket Adamları Derneği” başkan yardımcısı Beşir Şimşek katılmış ve gerginlik yaşanmıştı.