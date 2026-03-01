Terörist başı Öcalan’ın Anayasa’daki Türk vatandaşlığı tanımını gündeme getirip vatandaşlığın yeniden düzenlenmesini istemesi tartışma yarattı. 1961 anayasasına 54. madde olarak giren bu hüküm 1982 anayasasında da “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür” biçiminde ve 66. madde olarak aynen korundu.

34 MADDE DEĞİŞTİ

1961 anayasasında “Vatandaşlık” olan madde başlığı da 1982’de “Türk Vatandaşlığı” olarak değiştirildi. 2001 yılında ise Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz’ın koalisyon hükümeti döneminde 66. madde ile birlikte anayasanın 34 maddesi de değiştirildi.

Değişiklik teklifine üç liderin yanı sıra DSP-MHP ve ANAP’lı 258 milletvekili imza attı.

SON KOALİSYON

Bu maddede yer alan “Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür” bölümü “Kadın-erkek arasında eşitsizlik yarattığı’’ gerekçesi ile metinden çıkarıldı. 3 Ekim 2001’de yapılan bu düzenleme ile vatandaşlık maddesinin yanı sıra 33 madde daha değiştirildi.

Ayrıca “Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulur” maddesi eklendi.

3 Ekim 2001’de yapılan düzenlemede Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz’ın imzası var.

Son şeklini bu üçlü verdi

66. maddeye son şeklini Ecevit-Bahçeli ve Mesut Yılmaz verdi. 1982 anayasasında da yer alan bu maddenin gerekçesinde ise şöyle denildi: “Vatandaşlık kişi ile devlet arasında önemli bir bağdır. Maddede vatandaşlık bağı ile devlete bağlı olan herkes denilerek bu bağın Türklüğü kazandırmada kuvvetli bir unsur olduğu vurgulanmıştır.”