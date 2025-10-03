TBMM’deki “Terörsüz Türkiye Komisyonu” çalışmalarında gündeme gelen ve “Öcalan ile PKK’lılara Af” olarak yorumlanan ‘İnfaz ve Umut Hakkı’ gibi yasal düzenlemelerin altına kimin imza atacağı tartışılıyor. İktidar, “50 bin kişinin katilini affettiler” suçlaması ile tek başına karşılaşmamak için, siyasi sorumluluğu muhalefetle paylaşmak istiyor.

AKP ‘Sadeleştirilmiş bir infaz paketi’ öneriyor. MHP ise infaz yasasının yeniden yazılmasını savunuyor. Kademeli af formüllerİ de masada bulunuyor. Siyasi sorumluluğu tek başına almak istemeyen iktidar yapılacak infaz düzenlemesinin altına tüm partilerin imza atmasını istiyor. Her düzenlemeyi bakanlıkta hazırlayarak Meclis’e sunan iktidar kaynakları bu kez yapılacak infaz düzenlemesinin çerçevesinin ‘açılım komisyonunda’ çizileceğini vurguluyor. TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 13. toplantısını gerçekleştirirken, silah bırakma süreciyle birlikte terör örgütü üyelerinin durumu da gündeme geliyor.

KADEMELİ AF VE İNDİRİM

Getirilen öneriler arasında kademeli af ve ceza indirimi de bulunuyor. Terör örgütü üyelerine af konusunda toplumsal destek bulamayan iktidar, düzenlemeyi komisyona havale ederek tüm partilerin altına imza atmasını sağlamayı hedefliyor. Bu arada 11. Yargı Paketi de infaz paketinden ayrı olarak gelecek hafta Meclis’e sunulacak. Yargı paketinin içinde af maddeleri yer almayacak.