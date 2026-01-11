AKP kulislerinde, “açılım süreci”nin tıkanma noktasına geldiği yönündeki değerlendirmeler giderek artıyor. İktidarın başlattığı açılım sürecinde Meclis’teki komisyonun çalışma süresi uzatılırken AKP kulislerinde umutsuzluk egemen.

SİYASİ DİL

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre parti içinde süreç bir süredir “temkinli iyimserlik”le izleniyor, hem sahadaki gelişmeler hem de kullanılan siyasi dil nedeniyle beklentileri karşılamadığı ifade ediliyor. Özellikle terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmaması ve söylemlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan vurgusunun öne çıkması, parti kurmayları arasında ciddi rahatsızlık yaratmış durumda.

AKP kaynakları göre, sürecin başlangıcında kamuoyuna verilen mesajlarla gelinen nokta arasında belirgin bir kopukluk var.

SORU İŞARETLERİ

Kulislerde yapılan değerlendirmelerde, “Süreç ilerliyor” algısının sahadaki gerçeklikle örtüşmediği, bu durumun hem parti tabanında hem de kamuoyunda soru işaretlerine yol açtığı dile getiriliyor. AKP’li kurmaylar, sürecin ilerleyebilmesi için vazgeçilmez koşulun terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması olduğunu vurguluyor.