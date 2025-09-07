Sözcü, 5 Ağustos günü “Apo Meclis’e gelemedi, Meclis Apo’ya gidecek” manşetini attı ve TBMM Komisyonu kararını verdi. MHP’li Feti Yıldız İmralı’ya gidiş için yeşil ışık yaktı. Yıldız, “Terörsüz Türkiye yolunda devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek, komisyon içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” dedi. Böylece İmralı’ya gidiş için Meclis heyetinin oluşturulması aşamasına geçildi.



51 MİLLETVEKİLİ VAR



TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına başladığı 5 Ağustos’tan bir ay sonra ilk ziyaretini teröristbaşına yapacak. Meclis Komisyonu’nda 22’si AKP, 11’i CHP, 5’i DEM, 4’ü MHP, 3’ü Yeniyol gruplarından olmak üzere birer de grubu bulunmayan partilerden toplam 51 milletvekili yer alıyor. Komisyonu temsilen, en çok 5 kişiden oluşan İmralı heyeti oluşturulacak. Yeni çözüm süreci, silah bırakma, PKK’nın fesih süreci ve bölgede çeşitli isimler altında yer alan diğer terör örgütlerin durumu ele alınacak.