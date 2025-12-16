İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde “Apo şe-ref-siz-dir” tartışması yaşandı. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Şırnak’ta uzun namlulu silahlarla gelen Barzani’nin fotoğrafını kürsüde yırtıp, yere attı ve “İmralı’daki sizin barış güvercini yaratmaya çalıştığınız bebek katili, teröristbaşı, şerefsiz bebek katilidir! Şe-ref-siz-dir! Bu kadar!” dedi. DEM Partililer uzun süre Karakaş’a tepki gösterdi. Tartışmalar devam edince iki defa oturuma ara verildi.

Karakaş, ‘’Barzani ülkemize geldi, bakıyorsunuz sözde Kürdistan paçavraları kollarında peşmerge uzun namlulu silahlarla güç gösterisi yapıyor. O toplantıda Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da var. Bakan Yardımcısı hiç mi utanmadın? Hâlâ o koltukta nasıl oturuyorsunuz, sizin derhal istifa etmeniz lazım’’ dedi.

Karakaş, Barzani’nin fotoğrafını yırtıp yere attı.

Karakaş konuşurken DEM’liler sık sık laf attı. İYİ Partili Selcan Taşçı da “Dingo’nun ahırı mı burası ya!” dedi. İYİ Partili Yavuz Aydın’ın “Hadsiz herifler” sözüne DEM’li Sırrı Sakık, “Sen kimsin, edepsiz” cevabını verdi.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Karakaş’ın ifadelerini hakaret olarak değerlendirdi ve DEM Parti’ye cevap hakkı tanıdı.

Oturumda ayrıca İYİ Parti’li Ayyüce Türkeş Taş ile Sırrı Sakık arasında gerginlik yaşandı. Türkeş, “Katil, katil, katil. Bir katil olarak geberecek” dedi.