Geleceğin mobilite çözümü olarak görülen SD-05, Mitsubishi Estate Co. ve Kanematsu Corp. iş birliğiyle gerçekleştirilen test uçuşunda rüştünü ispatladı. İnsansız ve uzaktan kumanda yöntemiyle yönetilen araç, Tokyo Körfezi’nin masmavi suları üzerinde yaklaşık 3,5 dakika boyunca havada kalarak 150 metrelik bir mesafeyi başarıyla kat etti.

12 Motorlu Devrim: Teknik Detaylar ve Kapasite

SkyDrive’ın mühendislik harikası olarak tanımlanan SD-05 modeli, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Geleneksel hava araçlarından farklı olarak daha kompakt bir yapıya sahip olan aracın öne çıkan özellikleri şunlar:

Güç ve Tasarım: 12 adet bağımsız rotora (pervane) sahip olan araç, yüksek stabilite vaat ediyor.

Kapasite: Üç kişilik oturma kapasitesiyle hem bireysel hem de ticari kullanım için tasarlandı.

Menzil: Mevcut batarya teknolojisiyle 15 ila 40 kilometre arasında bir menzil sunuyor.

Lojistik Avantaj: Hafif yapısı sayesinde helikopterlerin inemediği dar alanlara dahi iniş-kalkış yapabiliyor.

Geleceğin Havalimanı: Otonom Terminaller

Şirket sadece aracı değil, bu araçların kullanılacağı ekosistemi de tanıttı. Tasarlanan yeni nesil terminal konsepti, yolculuk deneyimini tamamen dijitalleştiriyor. Terminalde yer alan yüz tanıma teknolojili otomatik check-in sistemleri, güvenlik ve geçiş süreçlerini saniyelere indiriyor. Operatörler ise bu merkezlerden tüm uçuş trafiğini anlık olarak takip edebiliyor.

Şirket sadece aracı değil, bu araçların kullanılacağı ekosistemi de tanıttı. Tasarlanan yeni nesil terminal konsepti, yolculuk deneyimini tamamen dijitalleştiriyor. Terminalde yer alan yüz tanıma teknolojili otomatik check-in sistemleri, güvenlik ve geçiş süreçlerini saniyelere indiriyor. Operatörler ise bu merkezlerden tüm uçuş trafiğini anlık olarak takip edebiliyor.

Hedef 2028: Taksiden Daha Hızlı, Ulaşılabilir Fiyatlar

SkyDrive CEO’su Tomohiro Fukuzawa, bu teknolojinin lüks olmaktan çıkıp gündelik hayatın bir parçası olacağını vurguluyor. Fukuzawa’ya göre:

Hız: Uçan araçlar, kara yolu taksilerine oranla 4 ila 5 kat daha hızlı ulaşım sağlayacak.

Maliyet: 2030 yılından itibaren bilet fiyatlarının, normal taksi ücretlerinin sadece iki katı veya daha altına düşmesi bekleniyor.

Küresel Rekabet Kızışıyor

Hava hareketliliği alanında rekabet sadece Japonya ile sınırlı değil. Çinli dev XPeng Aeroht, 2022 yılında Dubai’de gerçekleştirdiği XPeng X2 testleriyle çıtayı yükseltmişti. SkyDrive, geçtiğimiz Ocak ayında Yamaguchi’de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen uçuşun ardından, Tokyo’daki bu başarılı deneme ile 2028 yılındaki ticari operasyon hedefine bir adım daha yaklaştı.