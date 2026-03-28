Standart dışı APP plakalarla (Avrupa Pres Plaka) ilgili yeni düzenleme büyük yankı uyandırdı; yüksek para cezası nedeniyle birçok sürücü plaka değişimi için harekete geçti.

Mevcut düzenlemede sürücülere 1 Nisan 2026'ya kadar süre verildi. Ancak bu sürenin uzatılabileceği yönünde önemli bir iddia ortaya atıldı.

Kulislerdeki söylentilere göre, yoğun başvuru ve yaşanan mağduriyetler nedeniyle sürenin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılması planlanıyor.

Konuya ilişkin resmi açıklamanın 1 Nisan'dan önce yapılması bekleniyor.

140 BİN TL CEZA VERİLECEKTİ

İçişleri Bakanlığı, plakaların değişimi için 1 Nisan'a kadar süre vermişti.

Yeni düzenlemeye göre sahte plakalara 140 bin lira, damgalı olup standart dışı kalan plakalara da 4 bin lira para cezası öngörülüyordu.

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yapıyor.