Şirketin, yeni nesil cihazlarını duyurmadan önce bazı mevcut modellerin üretimini ve resmi satışını sonlandırmaya hazırlandığı konuşuluyor. Bu hamlenin arkasındaki temel neden ise net: Güncellenmiş donanımlar ve yeni jenerasyon ürünler.

Apple’ın stratejisi uzun süredir benzer bir çizgide ilerliyor. Yeni model tanıtıldığında, aynı segmentteki bir önceki cihaz hızla portföyden çıkarılıyor. Böylece ürün gamı sadeleşirken kullanıcılar doğrudan güncel modellere yönlendiriliyor.

İPHONE 16E YERİNİ İPHONE 17'E BIRAKABİLİR

Uygun fiyatlı iPhone serisinin mevcut temsilcisi olan iPhone 16e’nin yolun sonuna geldiği belirtiliyor. Sektör kaynakları, şirketin şubat ayı bitmeden iPhone 17e modelini tanıtabileceğini öne sürüyor.

Yeni modelin daha güçlü bir işlemci, geliştirilmiş kamera özellikleri ve bazı tasarım iyileştirmeleriyle gelmesi bekleniyor. Fiyat tarafında ise 16e ile benzer bir seviyenin korunabileceği konuşuluyor. Bu senaryoda Apple’ın eski modeli satışta tutması düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

M3 İPAD AİR İÇİN MART AYI KRİTİK

Geçtiğimiz yıl mart ayında tanıtılan M3 işlemcili iPad Air’in de değişim sürecine girdiği ifade ediliyor. Apple’ın tablet tarafında yıllık güncelleme takvimini sürdürmesi beklenirken, yeni nesil iPad Air’in yine mart ayında sahneye çıkabileceği tahmin ediliyor.

Olası lansmanın ardından mevcut M3’lü versiyonun resmi satış kanallarından kaldırılması sürpriz olmayacak.

MACBOOK PRO'D SIRA M5 SERİSİNDE

MacBook Pro cephesinde de hareketlilik dikkat çekiyor. M4 Pro ve M4 Max işlemcili modellerin, yerlerini M5 Pro ve M5 Max versiyonlarına bırakabileceği belirtiliyor.

Kesin bir lansman tarihi bulunmasa da mart ayı işaret ediliyor. Yeni nesil tanıtıldığında, M4 tabanlı MacBook Pro modellerinin Apple’ın çevrim içi mağazasından kaldırılması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

APPLE STUDİO İÇİN GÜNCELLEME KARARI

Yaklaşık dört yıldır piyasada olan Apple Studio Display’in de yenilenmesi bekleniyor. Uzun süredir güncelleme almayan ekranın, daha gelişmiş panel teknolojisi ve güncellenmiş bağlantı seçenekleriyle tekrar sahneye çıkabileceği konuşuluyor.

Şubat ya da mart ayında yapılabilecek bir duyurunun ardından mevcut modelin satıştan kaldırılması gündeme gelebilir.

Tüm bu gelişmeler, Apple ekosisteminde bahar aylarının oldukça hareketli geçeceğine işaret ediyor.

Resmî açıklamalar henüz gelmemiş olsa da teknoloji dünyasında beklenti yüksek. Şirketin yeni nesil ürünlerini tanıtmasıyla birlikte mevcut dört modelin sessiz sedasız raflardan çekilmesi sürpriz olmayacak.