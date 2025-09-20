Apple, Türkiye’de iCloud+ abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Şirketin bulut depolama hizmetinden faydalanan kullanıcılar artık çok daha yüksek fiyatlar ödemek durumunda kalacak. Apple en son zammını 22 Ağustos 2025 tarihinde yapmıştı.

İCLOUD+ ZAMLI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yapılan zamla birlikte güncel iCloud+ fiyatları şu şekilde oldu;

50 GB: %60 artış (24,99 → 39,99 TL)

200 GB: %62,5 artış (79,99 → 129,99 TL)

2 TB: %60 artış (249,99 → 399,99 TL)

Apple’ın sunmuş olduğu iCloud+ servisi, temel iCloud depolamasının çok daha gelişmiş versiyonu demek mümkün.

Kullanıcılar, Apple Davetiye, E-Postamı Gizle, Özel E-Posta Alanı, HomeKit Güvenli Video desteği ve ek depolama alanı gibi pek çok avantajlardan yararlanabilirken, iCloud+ aboneliğine geçiş yapmak isteyenler İphone, İpad yahut Mac’inizden iCloud bölümünden kısa sürede işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.