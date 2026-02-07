Küresel bellek çipi sıkıntısı akıllı telefon sektörünü baskı altına alırken, gözler Apple’ın fiyat politikasına çevrildi. Şirket, iPhone 17 modellerine olan güçlü talebin etkisiyle satışlarda artış beklediğini açıklarken, artan çip maliyetlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmayacağı sorusunu yanıtsız bıraktı.

APPLE CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Apple CEO’su Tim Cook, yatırımcılara bellek çipi fiyatlarının sert şekilde yükselebileceğini söyledi ancak olası fiyat artışlarına ilişkin soruları geçiştirdi. Cook, “Farklı kaldıraçlarımız var, ne kadar başarılı olurlar bilinmez ama önümüzde çeşitli seçenekler bulunuyor” dedi.

Analistler, Apple’ın Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron gibi uzun süreli tedarikçileri sayesinde, daha küçük üreticilere kıyasla yeterli çip temin edebilecek güce sahip olduğunu düşünüyor. Meta, Google ve Microsoft gibi şirketlerin yapay zeka altyapı yatırımlarının bellek çipi arzının büyük bölümünü emmesi, üreticilerin daha karlı veri merkezlerine öncelik vermesine ve tüketici elektroniğinde maliyetlerin artmasına yol açtı.

Apple’ın fiyat kararı sektör genelini etkileyebilir. Şirketin geçen yıl küresel akıllı telefon pazarında sevkiyatlarını yaklaşık yüzde 10 artırarak liderliği sürdürdüğü tahmin ediliyor. Apple fiyatları sabit tutarsa iPhone’lar rakiplerine karşı daha cazip hale gelebilir ve fiyat artışı ise rakiplere de benzer adımlar için alan açabilir.

IDC’den Nabila Popal, “Bu şu anda sektörün en büyük sorusu. Apple fiyat artırmazsa pazar payı büyüyebilir ama yatırımcıları rahatsız edebilir” değerlendirmesini yaptı. IDC verilerine göre bellek çipi sıkıntısı, 2023’ten bu yana küresel akıllı telefon pazarında ilk yıllık daralmayı tetikleyebilir. Qualcomm’un bellek çipi eksikliği nedeniyle beklentilerin altında kalan öngörüsü de endişeleri artırdı.