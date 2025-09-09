iPhone 17 serisinin merakla beklenen tanıtımı gerçekleşirken, etkinliğin açılışında AirPods Pro 3 ve Apple Watch Series 11 modelleri dikkatleri üzerine çekti. Apple, ses, sağlık ve mobil teknolojilerdeki liderliğini bu etkinlikle bir kez daha vurgulamış oldu.

iPHONE 17 TANITILDI: PLUS GİTTİ, AIR GELDİ

Apple, yeni nesil akıllı telefon serisi iPhone 17 ailesini tanıttı. “Plus” modelinin düşük satışları ve kullanıcı ilgisizliği nedeniyle rafa kaldırılması dikkat çekerken, seriye bu yıl sürpriz olarak iPhone 17 Air modeli eklendi. Yeni seri; iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.

Plus Modeli Tarih Oldu

Apple, tüketicilerin yeterli ilgiyi göstermediği “Plus” modeline bu yıl veda etti. Onun yerini daha hafif ve ince bir yapı sunan iPhone 17 Air aldı. Apple böylece ürün yelpazesini sadeleştirirken yeni tasarım anlayışını da öne çıkardı.

iPhone 17: Giriş Modelinde Büyük Yenilikler

Serinin en uygun fiyatlı modeli olan iPhone 17, dış tasarımı itibarıyla iPhone 16’ya oldukça benziyor. Ancak teknik tarafta önemli değişiklikler var. Ekran boyutu 6.1 inçten 6.3 inç’e çıkarıldı ve bu modelde artık 120Hz ProMotion yenileme hızı sunuluyor. Böylece ekran deneyimi Pro modellerle aynı seviyeye taşınıyor.

Kamera Sisteminde Net Ayrım

iPhone 17, 48MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açı lensi içeren çift kameralı sistemle geliyor. Ancak telefoto kamera bu modelde bulunmuyor. Pro modeller ise üçlü 48MP kamera sistemiyle sunuluyor. iPhone 17 Air modeli, tek bir 48MP arka kameraya sahip.

Apple ayrıca ön kamerada da büyük bir güncellemeye imza attı. Tüm iPhone 17 modelleri artık 18MP ön kamerayla geliyor. Bu, iPhone 16 serisindeki 12MP ön kameraya kıyasla görüntü kalitesini ciddi şekilde artırıyor.

Yeni A19 Çip ve RAM Güncellemeleri

Tüm modeller, Apple’ın gelişmiş 3nm sürecinde üretilmiş A19 çipi ile donatıldı. iPhone 17 Pro, Pro Max ve Air modelleri 12GB RAM ile gelirken, giriş seviyesi iPhone 17 8GB RAM barındırıyor. Bu yükseltme, özellikle cihaz içi çalışan Apple Intelligence gibi yapay zeka özellikleri için kritik öneme sahip.

iPhone 17 Çıkış Tarihi ve Teknik Detaylar

Apple, iPhone 17 için ön siparişleri 12 Eylül’de açacak, cihazlar 19 Eylül itibarıyla satışa sunulacak. Teknik özellikler arasında:

Ekran: 6.3 inç OLED, 120Hz ProMotion

İşlemci: Apple A19

RAM: 8GB

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Kamera (arka): 48MP ana + 12MP ultra geniş

Kamera (ön): 18MP

Batarya: 3600 mAh

İşletim Sistemi: iOS 26

Daha Dayanıklı, Daha Renkli

iPhone 17 serisi; lavanta, sis mavisi, siyah, beyaz ve adaçayı yeşili olmak üzere beş farklı renkte satışa sunulacak. Cihazlar, “Ceramic Shield 2” (Seramik Kalkan 2) sayesinde çizilmelere karşı önceki modellere göre üç kat daha dayanıklı.

iPhone 17 Air: Şimdiye Kadarki En İnce iPhone

Apple’ın bugüne kadarki en ince iPhone’u olan iPhone 17 Air, sadece 5.5 mm kalınlığı ile tanıtıldı. Yaklaşık 145 gram ağırlığındaki cihaz, titanyum-alüminyum alaşımlı çerçevesiyle hem hafiflik hem de dayanıklılık sunuyor. Apple, bu yeni model için “Avucunuzda kaybolacak kadar hafif” tanımını yaptı.

Yeni Air modeli, 6.6 inç OLED ekran, 120Hz ProMotion yenileme hızı, ince çerçeveler, tek 48MP arka kamera ve 2800 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor. İncelik uğruna bazı donanımsal fedakârlıklar yapılmış olsa da, Apple’ın bu tasarımı modern mobil kullanıcıyı hedefliyor.

İŞTE iPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI

İşte Apple'ın 12 Eylül itibarıyla ön siparişe açtığı yeni ürünlerinin Türkiye fiyatları (tüm bilgiler yalnızca verdiğiniz metne dayalıdır):

iPhone 17 Fiyatları (Türkiye)

256 GB: 77.999 TL

512 GB: 89.999 TL

1 TB: — (Veri mevcut değil)

iPhone 17 Air Fiyatları

256 GB: 97.999 TL

512 GB: 109.999 TL

1 TB: 121.999 TL

iPhone 17 Pro Fiyatları

256 GB: 107.999 TL

512 GB: 119.999 TL

1 TB: 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max Fiyatları

256 GB: 119.999 TL

512 GB: 131.999 TL

1 TB: 143.999 TL

2 TB: 168.999 TL

APPLE WATCH 11 SERİSİ TANITILDI

Apple, “Awe-Dropping” etkinliğinde yeni ürünlerini teknoloji tutkunlarıyla buluşturdu. Etkinliğin en dikkat çeken duyurularından biri ise iPhone 17 serisiyle birlikte tanıtılan Apple Watch Series 11 oldu. Yeni nesil Apple Watch, günlük yaşamı kolaylaştıracak pek çok özellikle birlikte geliyor.

Tasarımda Devam, Ekranda Gelişim

Apple Watch Series 11, bir önceki model olan Series 10’un tasarım çizgilerini koruyor. Ancak bu model, daha yüksek parlaklığa sahip yeni nesil ekranıyla dış mekan kullanımında çok daha net bir görüntü sunuyor. Ayrıca saat, güncellenmiş renk ve kordon seçenekleriyle daha fazla kişiselleştirme olanağı sağlıyor.

S11 Çip ve 5G RedCap Desteği

Saatin merkezinde bulunan S11 çip, hem performansı hem de enerji verimliliğini artırarak daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Apple bu kez ilk kez MediaTek tabanlı modem ile 5G RedCap desteğini de sunarak bağlantı hızını ve kararlılığını önemli ölçüde iyileştirmiş durumda.

Sağlık Takibinde Yeni Adım: Kan Basıncı Uyarısı

Apple Watch Series 11’in en dikkat çeken sağlık özelliği ise kan basıncı takibi. Saat, doğrudan ölçüm yapmasa da, yükselen değerleri fark edip kullanıcıyı uyarabiliyor. Ayrıca yeni uyku skoru özelliği ve yapay zekâ destekli Workout Buddy uygulaması da watchOS 26 ile birlikte geliyor.

Daha Akıllı Arayüz ve Yeni Özellikler

Yeni modelle gelen Liquid Glass arayüzü, canlı çeviri ve gelişmiş not alma gibi özellikler, Apple Watch deneyimini daha üretken ve kullanıcı dostu hale getiriyor. Bu yenilikler, Apple’ın yazılımsal anlamda da ciddi geliştirmeler sunduğunu ortaya koyuyor.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Apple, yeni akıllı saatinin ön siparişlerini 12 Eylül'de başlatacak. Satışlar ise 19 Eylül 2025’te gerçekleşecek. Başlangıç fiyatı ise geçen yılki Series 10 ile benzer bir seviyede: 399 dolar.

Apple Watch Series 11, radikal tasarım değişikliklerinden çok, deneyimi iyileştiren işlevsel yenilikler ile öne çıkıyor. Daha parlak ekran, güçlü S11 çip, gelişmiş bağlantı özellikleri ve sağlık takibindeki adımlar bu modeli günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline getirecek gibi görünüyor.

Apple Watch Series 11 Türkiye Fiyatları

Alüminyum Kasa (GPS veya GPS + Cellular)

Başlangıç fiyatı: 21.999 TL

Titanyum Kasa (Sadece GPS + Cellular)

Başlangıç fiyatı: 52.999 TL

Apple Watch SE 3 (3. Nesil)

40 mm: 13.999 TL

44 mm: 15.499 TL

Ön sipariş: 19 Eylül, Teslimat: 26 Eylül

Apple Watch Ultra 3

Fiyat: 59.999 TL

Titanyum Milano Loop: 70.999 TL

Kordon Seçenekleri:

Alpine Loop (yeni renk)

Trail Loop (yeni renk)

Ocean Kordon (yeni renk)

AIRPOD 3 PRO TANITILDI

AirPods Pro 3, sahneye çıktığı anda en dikkat çeken ürünlerden biri oldu. Apple’ın H3 ses çipi ve Apple Intelligence entegrasyonu sayesinde gerçek zamanlı anında çeviri özelliği bu modelle hayata geçti. Özellikle farklı dillerde iletişim kuran kullanıcılar için devrim niteliğinde olan bu özellik, iki kişinin kendi dillerinde konuşmasına ve çevirileri kulaklıkları aracılığıyla eşzamanlı duymasına olanak tanıyor.

Ayrıca çeviri sırasında karşı tarafın sesini kısma özelliği, netliği artırarak daha anlaşılır bir deneyim sağlıyor. ön siparişe açılan AirPods Pro 3, 19 Eylül'de raflarda yerini alacak.

AirPods Pro 3

Fiyat: 13.999 TL

Apple, AirPods Pro 3’ün şimdiye kadar geliştirdiği en iyi uyum sağlayan kulaklık olduğunu vurguladı. Beş farklı kulak ucu boyutu, cihazın her kullanıcıya uygun hale gelmesini sağlıyor. Yeni AirPods’lar, hem şeffaf modda daha doğal ses geçişi sağlıyor hem de kendi sesinizi duymanızı kolaylaştırıyor.