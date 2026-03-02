Yeni model; A19 çip, 48 MP Fusion kamera, uzun pil ömrü ve Ceramic Shield 2 ile korunan ekran gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Cihaz, önceki model iPhone 16e’ye kıyasla kablosuz şarj tarafında da önemli bir değişiklik getirerek Apple’ın MagSafe teknolojisini desteklemeye başladı.

DEPOLAMA SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİ

iPhone 17e, yalnızca Qi kablosuz şarj desteği sunan iPhone 16e’den farklı olarak MagSafe kablosuz şarj teknolojisini de içeriyor. Depolama tarafında da değişikliğe gidilen model artık 256 GB’tan başlayan seçeneklerle sunuluyor ve 128 GB versiyonu bulunmuyor.

Cihazın kalbinde yer alan yeni nesil A19 çip, kullanıcıların yaptığı her işlemde yüksek performans sunmayı hedefliyor. Telefonda ayrıca Apple tarafından tasarlanan yeni nesil C1X hücresel modem bulunuyor. Bu modem, iPhone 16e’de yer alan C1 modemine kıyasla iki kata kadar daha hızlı bağlantı performansı sağlıyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Fotoğraf ve video tarafında iPhone 17e, 48 MP Fusion kamera sistemiyle dikkat çekiyor. Yeni nesil portre çekimlerinin yanı sıra 4K Dolby Vision video kaydı sunan kamera, optik kaliteye sahip 2x telefoto imkânı sağlayarak iki kameranın birlikte çalışıyormuş hissi veren bir deneyim sunuyor. Ön tarafta ise 12 MP TrueDepth kamera yer alıyor.

Teknik özellikler arasında 6.1 inç büyüklüğünde, 2532 x 1170 çözünürlüklü ve 1200 nit parlaklığa ulaşabilen Super Retina XDR ekran bulunuyor.

Telefon; 8 GB RAM, WiFi 6 ve Bluetooth 5.3 bağlantı desteği, Apple Intelligence özellikleri, iOS 26 işletim sistemi ile geliyor. Alüminyum tasarıma sahip cihazın ön yüzeyi Ceramic Shield 2 ile korunurken arka yüzeyinde cam malzeme kullanılıyor.

iPHONE 17E TÜRKİYE FİYATI

iPhone 17e, Türkiye’de siyah, beyaz ve açık pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Model 4 Mart’ta ön siparişe açılacak ve resmi çıkış tarihi 11 Mart olacak. Türkiye başlangıç fiyatı 54.999 TL olarak açıklanan cihazda 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Türkiye fiyatlandırmasına göre iPhone 17e’nin 256 GB modeli 54.999 TL’den, 512 GB modeli ise 66.999 TL’den satışa sunulacak. Telefonun boyutları 146.7 x 71.5 x 7.80 mm olarak açıklanırken ağırlığı 170 gram olarak paylaşıldı.