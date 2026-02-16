ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın, Türk girişimciler Ardan Araç ve Doç. Dr. Serdar (Semih) Salihoğlu tarafından kurulan Kanada merkezli graf veritabanı şirketi Kuzu’yu geçen yıl sessizce bünyesine kattığı ortaya çıktı. Ekim 2025’te tamamlanan satın alma kamuoyuna duyurulmadı. İşlem, ilk olarak AppleInsider tarafından fark edildi ve Avrupa Birliği’ne yapılan bildirimle doğrulandı.

İşlem sonrasında Kuzu’nun internet sitesi kapatıldı, GitHub deposu ise arşivlendi. Satın alma bedeline ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Girişim, sorgu hızı, ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığına odaklanan gömülü bir graf veritabanı geliştiriyordu. Şirketin erken aşama yatırımcıları arasında ScaleX Ventures yer aldı.

Apple’ın Kuzu’nun graf veritabanı teknolojisini hangi ürün veya hizmette değerlendireceği henüz açıklanmadı.

Şirketin bir yan kuruluşu aracılığıyla ilişkisel veritabanı yazılımı FileMaker’ın sahibi olduğu biliniyor. Kuzu teknolojisinin FileMaker’ın yenilenmesinde kullanılabileceği belirtiliyor.

GRAF VERİTABANI TEKNOLOJİ NEDİR?

Kuzu’nun geliştirdiği sistem, verileri bağlantılı düğümler halinde modelleyen bir graf (graph) veritabanı mimarisi sunuyor.

Şirketin ürünü Kuzu Explorer, tarayıcı tabanlı bir arayüzle veri noktalarını birbirine bağlı düğümler şeklinde gösteriyor. Kullanıcılar bir veri parçasına tıkladığında, o düğümle bağlantılı tüm ilişkiler ekranda görüntülenebiliyor.

Bu yapı özellikle karmaşık veri ilişkilerinin analizinde ve büyük ölçekli veri setlerinde performans avantajı sağlıyor.