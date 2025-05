Pierson, Boston Üniversitesi’nde ikinci sınıf öğrencisiyken sabah 6-10 arası yazdığı bülteni, gün içinde derslere koşarak ve akşamları çalışarak geliştirdi. İlk milyonunu kazandıktan sonra bile hâlâ bülteni kendi yazıyordu çünkü yatırımcı desteği almamıştı. “Sadece yatırım almadığım için değil, çok istedim ama defalarca reddedildim” diyor.

Toplantılarda alay edildi, kapılar yüzüne kapandı. Hatta ünlü bir yatırımcı, çok hızlı konuştuğu ve ne söylediğini bilmediği gerekçesiyle onu eleştirmiş; Pierson o gün eve dönerken ağladığını anlatıyor.

"ÇOCUKKEN 'APTAL İKİZ' DEDİLER"

Daniella Pierson, çocukluk yıllarında “aptal ikiz” olarak anıldığını söylüyor. Bu lakabı kendisinin uydurmadığını “Bu, sevgili öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın halka açık şekilde, yüzüme karşı söyledikleri bir şeydi.” sözleriyle vurguluyor.

Ancak Pierson, her zaman ikiz kardeşi Alexa’yı en büyük destekçisi ve kahramanı olarak gördüğünü belirtiyor. Bir paylaşımında, “Bu benim ikiz kardeşim Alexa. Her konuda benden daha iyiydi ve insanların bana ‘aptal ikiz’ demesinden nefret ederdi. Ama ben hep onun en büyük hayranı oldum, o da benim. Bugün, yedi yaşından beri hayalini kurduğu şeyi yapıyor: kitap yazıyor, büyük edebiyat ajanslarıyla çalışıyor. İki yıldır New York Times çok satanlar listesinde, Universal onun kitabını film yapıyor. İnsanlar onun favori yazarları olup olmadığımı sorduklarında yüzlerindeki mutluluğu gördüğümde, ona benzemekten daha gurur verici bir şey yok” diyor.

TÜM BU ETİKETLERİ YIKTI

Ancak o tüm bu etiketleri yıktı. 2015’te kurduğu The Newsette, 2021’de 40 milyon dolar gelir ve milyonlarca dolar kâr elde etti. Ertesi yıl Selena Gomez ve Mandy Teefey’le birlikte Wondermind isimli bir başka bülten başlattı. Forbes, onu dünyanın en genç ve en zengin kendi emeğiyle başarıya ulaşan kadınlarından biri ilan etti.

Pierson’un yolu kolay değildi. Üniversitede iş projesinden başarısız not aldı, neredeyse okuldan atılıyordu. 14 yaşında obsesif kompulsif bozukluk (OKB) teşhisi konmuştu ve aynı zamanda dikkat eksikliği, depresyon ve anksiyete ile mücadele ediyordu. Bu zorlukların başkalarının önüne çıkmasını istemiyor.

Kadın girişimciler için sermaye bulmak hâlâ çok zor. 2022’de tüm yatırımların yalnızca yüzde 2,1’i kadınlardan oluşan ekipler aldı; 2023’te bu oran yüzde 1,8’e düştü. Pierson, “Bu beni çok sinirlendirdi. Dedim ki, bu uçurumu kapatmam lazım” diye anlatıyor.

20 Mayıs’ta hayata geçirdiği CHASM girişimi, 50 ünlü yatırımcı ve girişimciden oluşan bir mentor ağı kuruyor. Spanx’in kurucusu Sara Blakely, şarkıcı Lionel Richie, Instacart CEO’su Fidji Simo ve motivasyon koçu Tony Robbins gibi isimler, 25 bin dolar üyelik ücretiyle bu ağa katıldı. Kadın girişimcilere bilgi, ağ ve hibe desteği sağlıyorlar.

Pierson, sadece para vermek istemediğini söylüyor:

“Bir kadına balık vermektense ona balık tutmayı öğretirim. Onları en iyi konuma getirmek için bilgi ve araçlarla donatmak istiyorum.”

Ona göre kadınlar iş dünyasına “saha çizgisinin 50 metre gerisinden” başlıyor ve erkeklerin de bu eşitsizliği kapatmakta rolü var.