Takvimin en dikkat çeken detayı, Mart ayında ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı’nın aynı döneme denk gelmesiyle öğrencilerin uzun bir dinlenme fırsatı yakalayacak olması.

İşte Mart ayından Haziran ayına kadar kesinleşen tatil ve eğitim takvimi:

MART AYI TATİL AYI

Bakanlığın planlamasına göre, ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak. Bu takvim, dini günler ile birleşerek şu şekilde şekillenecek:

Ara Tatil: 16-20 Mart 2026.

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart Perşembe.

Bayram Tatili: 20-22 Mart 2026.

Toplam Durum: Ara tatil ve bayram tatilinin iç içe geçmesiyle öğrenciler Mart ayının üçüncü haftasını tamamen tatilde geçirecek.

23 Nisan (Çarşamba): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

1 Mayıs (Cuma): İşçi Bayramı (Hafta sonuyla birleşiyor).

19 Mayıs (Salı): Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.

KURBAN BAYRAMI

Eğitim yılının sonuna doğru Kurban Bayramı heyecanı yaşanacak:

Kurban Bayramı: 26 Mayıs Salı (Arefe) günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Okulların Kapanışı: 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak.

Öğretmenler için seminer dönemi 29 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.