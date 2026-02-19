Beşiktaş'a devre arasında kiralanır kiralanmaz yedekten girdiği Konyaspor maçında 6 dakika oyunda kaldıktan sonra direkt olarak kırmızı kart görerek Siyah-Beyazlılarda beklenmedik bir başlangıç yapan Kristjan Asllani, ikinci maçına ise Başakşehir karşısında çıktı.

Başakşehir deplasmanında Wilfred Ndidi'nin yokluğunda 74 dakika sahada kalan ve yerini Salih Uçan'a bırakan Arnavut futbolcunun bu karşılaşmada ise daha temkinli oynadığı dikkatlerden kaçmadı. Takıma gelmeden önce Ernest Muçi ve Milot Rashica'dan olumlu referans aldığını belirten Asllani, ülkesi Arnavutluk'un basınına Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Siyah-Beyazlı kulüpte kalıcı olmak istediğini belirten Asllani, şunları kaydetti:

"Buraya kiralık gelmiş olsam da kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan çok büyük bir kulüp. Ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Muhteşem bir taraftarı var. Bir futbolcunun hayal ettiği her şeye sahipler.

Hocam Sergen Yalçın'ın benden beklentilerini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar kazanacağımı hissediyorum."