Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Toyota, yakında araçlarına Apple'ın Car Key özelliğini getirecek. Yeni yayımlanan bir rapora göre, Apple’ın araç anahtarını destekleyen şirketler listesine Toyota da dahil edildi. Bu özellikle sürücüler, iPhone veya Apple Watch'ları ile arabalarını çalıştırabiliyor, kilitleyebiliyor ve kilidi açabiliyor.

Şu aşamada Toyota ya da Apple cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle Toyota’nın Apple Car Key desteğini ne zaman resmen devreye alacağına dair net bir tarih bulunmuyor. Ayrıca hangi Toyota modellerinin bu özelliği destekleyeceğine ilişkin herhangi bir detay da paylaşılmış değil. Özelliğin mevcut modellere sunulması ihtimali bulunsa da, Toyota’nın Car Key’i yalnızca yeni araçlara özel olarak da konumlandırabileceği belirtiliyor.

CAR KEY NASIL ÇALIŞIR?

Apple’ın Wallet (Cüzdan) uygulaması üzerinden çalışan Car Key, araç sahiplerinin fiziksel anahtar taşıma ihtiyacını azaltmayı amaçlıyor. Özelliğin kullanım şekli ve sunduğu fonksiyonlar, aracın modeline göre farklılık gösterebiliyor. Apple Car Key genel olarak üç farklı kullanım senaryosu sunuyor:

Pasif giriş: Aygıtla araca yaklaşıldığında kapıların kilidi otomatik olarak açılıyor. Araca bindikten sonra motor çalıştırılabiliyor. Aygıt araçtan uzaklaştırıldığında ise kapılar otomatik olarak kilitleniyor.

Yakın mesafe: Bazı modellerde aygıtın kapı koluna veya anahtar okuyucuya yaklaştırılmasıyla aracın kilidi açılabiliyor, kilitlenebiliyor ve motor çalıştırılabiliyor.

Uzak mesafe: Bazı araçlarda aygıt üzerinden aracın uzaktan kilitlenmesi ve kilidinin açılması mümkün oluyor. Araç modeline bağlı olarak kilitleme, kilit açma veya çalıştırma gibi farklı özellikler sunulabiliyor.