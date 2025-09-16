Isparta'da 13-14 Eylül tarihinde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı'nda genç bir kadının araç üstüne çıkıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşulmasının ardından Isparta Valiliği soruşturma başlattı.

'GAYRİ AHLAKİ GÖRÜNTÜLER'

Valilik, görüntüleri 'gayri ahlaki' değerlendirerek suç duyurusu üzerine adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Isparta Valiliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayri ahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."