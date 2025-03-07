Rusya’da basılan Suriye liralarını taşıyan bir araç, Şam-Humus Karayolu’nda kaza yaptı. Lastiği patlayan araç takla attı ve içinde bulunan büyük miktarda para yola saçıldı.

Çevredeki siviller paraları toplamaya başladı. Olay yerine hızla ulaşan güvenlik güçleri, tüm paraların geri alındığını açıkladı.

Suriye Merkez Bankası, Esad yönetimi döneminde para basma yetkisini Rusya Merkez Bankası’na vermişti. Anlaşma halen yürürlükte olduğu için Suriye lirası Rusya’da basılıyor.

Önceki gün de kargo uçağıyla Şam’a getirilen yeni banknotlar, teslimat sonrası sivil araçlarla Merkez Bankası’na taşınırken kaza meydana geldi. Yetkililer, taşınan paraların tamamının güvenli bir şekilde bankaya ulaştırıldığını belirtti.

HALK TOPLADI, ASKER GERİ ALDI

Kazanın yaşandığı sırada bölgede bulunan siviller, yol kenarına savrulan banknotları topladı. Ancak kısa süre sonra olay yerine gelen askerler, halka müdahale ederek paraları geri aldı. Suriye Merkez Bankası, yaşanan olayın sistem üzerinde herhangi bir etkisinin olmayacağını bildirdi.

Ülkede ciddi bir likidite sıkıntısı yaşanıyor. Esad rejiminin çöküşünün ardından yeni yönetim, maaş ödemelerinde zorlanıyor. Merkez Bankası, nakit hareketlerini kontrol altına almak için ATM’lerden para çekme limitlerini düşürmüştü. Daha önce 200 bin Suriye lirası olan günlük çekim sınırı, dün 500 bin liraya yükseltildi.