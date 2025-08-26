1. Klimayı En Yüksek Seviyede Açmak

Aracınızı çalıştırdıktan hemen sonra klimayı en yüksek seviyeye almak büyük bir yanılgı. Kapılar açıkken motorun bir süre çalıştırılması ve klimayı sonradan açmak, özellikle küçük motorlu ya da eski araçlarda kompresöre fazladan yük bindiriyor. Bu da daha fazla yakıt tüketimi ve gereksiz yıpranma anlamına geliyor.

2. Camları Açık Tutmak

Klimayı çalıştırırken camların açık bırakılması, serin havanın dışarı çıkmasına ve sıcak havanın içeri girmesine neden oluyor. Bu durum, sistemin daha fazla enerji harcamasına ve kompresörün zorlanmasına yol açıyor.

3. Düzenli Bakımı İhmal Etmek

Polen filtresinin tıkanması veya klima gazının düşmesi, performansı ciddi şekilde azaltıyor. Bunun sonucu olarak kötü koku oluşuyor ve sistem aşırı zorlanıyor. Düzenli bakım yaptırmak, hem klimanın ömrünü uzatıyor hem de sürüş konforunu artırıyor.

4. Sürekli İç Hava Dolaşımında Kullanmak

İç hava dolaşımı modu kabini hızlı soğutmak için faydalı olsa da, sürekli kullanıldığında havanın bayatlamasına ve nem birikmesine neden oluyor. Bu durum kötü kokuları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu modu zaman zaman taze hava ile değiştirmeyi öneriyor.

5. Sıcaklığı Gereksiz Yere En Düşük Seviyeye Getirmek

Klima sıcaklığını en düşük seviyeye ayarlamak hem yakıt tüketimini artırıyor hem de yoğunlaşma nedeniyle küf ve bakteri oluşumuna yol açabiliyor. Uzmanlara göre, dengeli ve konforlu bir sıcaklık tercih etmek hem sağlık hem de sistemin verimliliği açısından çok daha doğru.