59 yaşındaki Paul Fletcher, isimli adam araba kullandığı sırada ufak bir unutkanlık yaşadı. Bu durumu ise gülerek geçiştirdi. Fakat sıradan görünen bu olayın ardından ise sadece 14 aylık ömrü kaldığını öğrendi. Çünkü yaşadığı tuhaf unutkanlık beyin tümörünün tek uyarı işaretiydi.

YÖN KAYBININ ALTINDAN BEYİN TÜMÖRÜ ÇIKTI

Yön kaybı yaşayan adam ayrıca eşyaların yerini de yanlış yerlere bırakıyordu. Bu belirtiler şubat ayında 1 gün boyunca sürdü. 24 saat sonra ise mutfakta aniden bayılarak nöbet geçirmeye başladı.

ANİDEN BAYILDI

Apar topar hastaneye kaldırılan iki çocuk babasını yapılan taramalar sonrasında beyninde 2 tümör olduğu ortaya çıkarıldı. Fletcher'a, beyin kanserlerinin en ölümcül ve en hızlı yayılan türlerinden biri olan dördüncü evre glioblastoma teşhisi kondu.

Ömrünün 14 ay kaldığını öğrenen Fletcher, ameliyat sonrasında hayatını uzatmak amacıyla kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilere devam ediyor.

HİÇBİR BELİRTİ YOKTU

Eşi Jo Fletcher ise o gün arabada yaşadıklarını hala unutmadığını ifade ederek, "6 Şubat’ta araba kullanırken dönüşleri kaçırdı. Çantasını kaybettiğini düşündü ama ofisinde buldu. O güne kadar baş ağrısı ya da baş dönmesi gibi hiçbir belirti yoktu." diyerek anlattı.

20 HASTANDAN BEŞ BİRİ 5 YIL YAŞAYABİLİYOR

Beyin Tümörü Vakfı’na göre glioblastoma hastalarının büyük çoğunluğu teşhisten sonra sadece 12 ila 18 ay hayatta kalabiliyor. Her 20 hastadan sadece biri beş yıl yaşayabiliyor. Eşi Jo, Ketı diyeti uyguladıklarını, düzenli yürüyüş yaptıklarını ve şekeri hayatlarından çıkardıklarını belirtti.