Brezilya’da yaşanan korkunç bir kaza, romantik bir geceyi kabusa çevirdi. Adriana Machado Ribeiro (42) ve Marcone da Silva Cardoso (26), araç içinde ilişkiye girdikleri sırada, bulundukları otomobilin 400 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanması sonucu feci şekilde can verdi.

Pazar gecesi bir partiye katılan çift, Marcone’un kardeşi ve sevgilisiyle vakit geçirdikten sonra diğer çifti evlerine bıraktı. Ardından, yamaç paraşütü kalkış rampasına doğru yola çıktılar. Burada, otomobilin içinde romantik anlar yaşarken talihsiz olay meydana geldi.

Araç Park Halindeydi, El Freni Çekiliydi

Polis raporuna göre araç, park halindeyken çiftin hareketleri sonucu kaymaya başladı. Yaklaşık 100 metre aşağıya düşen otomobil, önce bir kayaya çarptı, ardından motor kısmı yere vurdu. Çarpmanın etkisiyle Adriana ve Marcone araçtan fırladı. Otomobil ise 300 metre daha yuvarlanarak hurdaya döndü.

Ekipler, çiftin cansız bedenlerini araç enkazına yakın bölgede, tamamen çıplak halde buldu. Polis, cesetlerde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığını ve el freninin çekili olduğunu açıkladı. Bu nedenle olayın kaza dışında bir nedeninin olmadığı değerlendirildi.

Gece Yarısı Gelen Ölüm

Kazanın yaşandığı bölgenin özel mülk olduğu belirtildi. Sabah saat 07.00 sularında arazi görevlisinin fark ettiği manzara, trajedeyi ortaya çıkardı. Mahalle sakinleri ise gece 01.30-02.00 civarında yüksek bir ses duyduklarını, ancak karanlık ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle ne olduğunu göremediklerini söyledi.

Marcone’nin bedeni uçurumun dibinde bulunurken, Adriana’ya ulaşmak için itfaiye ekipleri zorlu arazi koşullarında çalışmak zorunda kaldı.

Altı Aylık Mutlu Bir İlişki

Yaklaşık 6 aydır birlikte olan çiftin yakınları, ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Polis kayıtlarına göre de haklarında herhangi bir suç kaydı bulunmuyordu.

Belo Horizonte doğumlu olan Marcone, makine operatörü olarak çalışıyordu. Adriana ise 16 yıl boyunca annesinin fırınında çalışmış, önceki evliliklerinden bir oğlu ve bir kızı vardı.

Daha önce de benzer trajediler yaşandığı biliniyor. Daily Star’ın haberine göre, İtalya’da ünlü Barbie tasarımcıları da bir trafik kazasında hayatlarını kaybetmişti.