Karabük'ün Ovacık ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçrayarak paniğe neden oldu. Olay, saat 17.00 sıralarında Şamlar köyünde meydana geldi. Orman kesim işçisi A.S.'ye ait 78 ABA 172 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu hem otomobilde hem de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alan da zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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