Düşen hava sıcaklıkları, araçta bırakılan gazlı içecekler için beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, soğuk nedeniyle donan bir kola kutusunun patlayarak aracın iç kısmında ciddi hasara yol açtığı görüldü.

Paylaşılan görüntülerde, donan kolanın genleşmesi sonucu kutunun patladığı, sıvının araç içerisinde geniş bir alana yayıldığı dikkat çekti. Koltuklardan ön konsola, göstergelerden döşemelere kadar birçok noktada yapışkan kalıntı ve yoğun kirlenme oluştuğu görüldü. Bazı bölgelerde ise iç kaplama ve döşemelerin zarar gördüğü anlaşıldı.

Uzmanlar, özellikle kış aylarında gazlı içeceklerin araç içinde bırakılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Donma sırasında artan basıncın kutu ve şişelerin patlamasına neden olabileceğini belirten uzmanlar, bu durumun hem temizlik açısından ciddi sorunlar oluşturduğunu hem de araç içinde maddi hasara yol açabileceğini ifade ediyor.