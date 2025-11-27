Sürücülerin karşısına çıkan bu trafik işareti Almanya’da 2020 yılında yürürlüğe giren trafik düzenlemeleriyle kullanıma girdi. İşaretin hedefi, en az üç kişi taşıyan araçların toplu taşıma şeritlerini belirli koşullarda kullanabilmesine izin vermekti. Aynı kural, yan sepetli motosikletleri de kapsıyordu. Bu uygulama, araç paylaşımını teşvik ederek trafik sıkışıklığını azaltma amacıyla diğer ülkelerin modellerinden uyarlanmıştı.

UYGULAMA NEDEN YAYGINLAŞMADI?

Kurala resmi onay verilmesine rağmen uygulama beklenen etkiyi yaratmadı. Almanya’daki birçok yerel yönetim, çok yolcu taşıyan otomobillere otobüs şeritlerinin açılmasının toplu taşıma verimliliğini düşürebileceği gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıktı. Bu nedenle işaret çoğu şehirde kullanılmadı ve zamanla nadir görülen bir tabela haline dönüştü.

OTOBÜS ŞERİDİNDE SÜRÜŞ HAKKI VERİYOR MU?

Hayır. Araçta üç kişi bulunsa bile, otobüs şeritlerinden yararlanmak yalnızca belediyenin bunu açıkça izin veren ek işaretlerle belirtmesi durumunda mümkün. Almanya’daki şehirlerin büyük kısmında bu izin bulunmuyor.

İHLALİN CEZASI AĞIR

Almanya’da izinsiz şekilde otobüs şeridine girmenin cezası:

• Basit ihlallerde 55 avro,

• Trafik güvenliğini tehlikeye atan durumlarda 170 avroya kadar,

• Kazaya neden olunması halinde ise sürüş yasaklamasına kadar uzanabiliyor.

TABELANIN GELECEĞİ NE OLACAK?

Almanya’nın araç paylaşımını teşvik eden bu modeli yeniden değerlendirip değerlendirmeyeceği bilinmiyor. Ancak uzmanlar, ileride düzenlemenin revize edilmesi halinde tabelanın yeniden kullanılmaya başlanabileceğini belirtiyor. Şimdilik sürücüler bu işareti yalnızca nadir bölgelerde görüyor ve tabelanın otobüs şeridi kullanımına otomatik olarak izin vermediği vurgulanıyor.