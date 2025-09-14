Güvenlik ve işlevsellik gerekçeleriyle alınan bu kararın Temmuz 2027’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni düzenleme ile birlikte üreticilere bir yıllık geçiş süresi tanınacak ve firmaların bu süre içinde tasarımlarını yeni kurallara uyumlu hale getirmesi gerekecek.

YEDEKLEME ŞARTI GETİRİLDİ

Hazırlanan taslağa göre, tamamen gizlenmiş kapı kolları yasaklanacak. Bunun yerine yarı gizli ya da klasik kapı kollarının kullanımına izin verilecek. Ancak bu modellerde de zorunlu olarak mekanik yedekleme sisteminin bulunması şart olacak.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Gizli kapı kolları aerodinamiğe katkı sağlasa ve modern tasarımı güçlendirse de uzmanlar bu faydaların sınırlı olduğuna dikkat çekti. Özellikle elektronik sistemlerin yüksek maliyet, arıza riski ve olumsuz hava koşullarında işlevini yitirmesi gibi sorunlara yol açtığı ifade edildi.

ÇARPIŞMA TESTLERİNDE FARK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çarpışma testleri de endişeleri doğruladı. Elektronik kapı kollarının çarpışma sonrası açılma oranı %67’de kalırken, mekanik sistemlerde bu oran %98’e kadar yükseldi. Bu farkın, özellikle acil durumlarda hayati önem taşıdığı vurgulandı.