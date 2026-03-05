Yapılan güncel bir araştırma, Endonezya’nın Gili Trawangan adasını dünya genelindeki kıyı destinasyonları arasında "yüzmeye en elverişli deniz" olarak birinci sıraya yerleştirdi. CV Villas tarafından gerçekleştirilen çalışma; deniz suyu sıcaklığı, rüzgar hızı, bulut örtüsü ve UV indeksi gibi parametreleri baz alarak bölgeyi turizm açısından tescilledi.

ADAYA DENİZ YOLUYLA ULAŞIM SAĞLANIYOR

Halk arasında "Gili T" olarak bilinen ada, Bali'nin doğusunda ve Lombok'un açıklarında yer alıyor. Adaya yalnızca deniz yoluyla ulaşım sağlanırken, Lombok’tan kısa süreli, Bali’den ise daha uzun süreli tekne seferleri düzenleniyor. Bölge, komşu adalar Gili Air ve Gili Meno ile birlikte bir adalar grubunun parçası konumunda bulunuyor.

MOTORLU TAŞIT KULLANIMI YASAK

Gili Trawangan’ın en belirgin özelliklerinden biri, ada genelinde motorlu taşıt kullanımının yasak olmasıdır. Ulaşım sadece yaya olarak, bisikletle veya geleneksel yöntemlerle sağlanmaktadır. Yaklaşık bir saat içerisinde tamamı yürünerek gezilebilen ada, bu özelliğiyle karbon ayak izi düşük bir turizm modeli sergilemektedir.

DALIŞ İÇİN KRİTİK BİR MERKEZ

Bölge, zengin mercan resifleri ve deniz kaplumbağalarını içeren ekosistemiyle şnorkel ve dalış turizmi için kritik bir merkez olarak değerlendiriliyor. İklimsel veriler, mart ayında hava sıcaklığının ortalama 31°C seyrettiğini gösteriyor.

Adadaki turistik altyapı; şnorkel, dalış, tekne turları, yerel yemek kursları, gece pazarları, el sanatları sergileri, yerel ve uluslararası mutfak sunan restoranlar ile konaklama tesisleri olarak ön plana çıkıyor.