Türkiye’de araç sahibi olmanın maliyeti, sadece akaryakıt ve alım fiyatıyla sınırlı kalmıyor. Kasko, zorunlu trafik sigortası, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve yıllık periyodik bakımlar bir araya geldiğinde, kontak hiç çevrilmese bile araç sahiplerinin cebinden her yıl servet çıkıyor. 2026 yılı başı itibarıyla yapılan hesaplamalar, ortalama bir binek aracın yıllık sabit giderinin 80 bin TL sınırından başladığını ortaya koyuyor.

DURDUĞU YERDE MASRAF ÇIKARIYOR

Araç sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu kalemler, otomobilin segmentine göre değişiklik gösteriyor. Benzinli bir otomobilde yıllık sabit giderler yaklaşık 80 bin TL bandında seyrederken, lüks segment araçlarda bu rakam 100 bin TL seviyelerini aşabiliyor.

TGRT'de yer alan habere göre, elektrikli araç sahipleri ise yıllık ortalama 70-75 bin TL civarındaki maliyetle nispeten daha avantajlı bir konumda bulunuyor. Özellikle evde şarj imkanı olan kullanıcılar için işletme maliyetleri daha da aşağı çekilebilse de, sigorta ve vergi gibi sabit kalemler ana gider kalemini oluşturmaya devam ediyor.

HİÇ KULLANILMAYAN ARACA BİLE BAKIM ŞART

Otomobilin hiç kullanılmaması, bakım masraflarından kurtulmak anlamına gelmiyor. Uzmanlar, bir yıl boyunca yerinden kıpırdamayan bir aracın bile motor sağlığı için yağ ve filtre değişimine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Sektör temsilcilerinden Halil Atalan, "Bir araca bir yıl boyunca hiç marş basmasanız bile, süre dolduğunda yağı ve filtreleri özelliğini yitirir. Sadece bu temel sıvı ve su bakımlarının maliyeti bugün 10 bin TL ile 15 bin TL arasından başlıyor" uyarısında bulunuyor.

BAKIM FATURASI 50 BİN TL’YE KADAR ÇIKABİLİYOR

Araçların düzenli teknik kontrolleri ve parça değişimleri, bütçedeki en büyük deliklerden birini oluşturuyor. Orta segmentteki bir aracın standart yıllık bakım maliyetlerinin kapsamına göre geniş bir aralıkta seyrettiği görülüyor.

Tamirci Orhan Atalan, orta segment bir aracın yıllık servis ve bakım maliyetlerinin 20 bin TL ile 50 bin TL arasında değişebileceğini ifade ediyor. Bu durum, otomobil almayı planlayan tüketicilerin sadece satış fiyatına değil, her ay bütçelerine ekleyeceği "gizli faturaya" da odaklanması gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.