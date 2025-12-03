Olay, McCormick'in Florida otoyolunda seyir hâlindeyken ani fren yapmasıyla başladı. Bu sırada araçta bulunan su şişesi arka koltuğa devrilerek içindeki su koltuk döşemesine yayıldı. Ancak bu küçük gibi görünen kaza, kısa süre içinde ciddi teknik arızalara neden oldu.

UYARI IŞIKLARI YANMAYA BAŞLADI

Araç sahibi, yerel basına yaptığı açıklamada, suyun dökülmesinden birkaç dakika sonra gösterge panelinde farklı uyarı ışıklarının devreye girdiğini, ardından sinyallerin tamamen çalışmaz hâle geldiğini söyledi. McCormick yine de evine ulaşmayı başardığını ancak aracın elektrik motorunun çalışmayı durdurduğunu belirtti.

KABLO TESİSATI KOMPLE DEĞİŞTİ

Sadece iki yıllık olan otomobil yetkili servise götürüldüğünde, teknisyenler sorunun sandığından çok daha büyük olduğunu bildirdi. İnceleme sonunda aracın kablo tesisatının büyük bölümünün tamamen yenilenmesi gerektiği ortaya çıktı.

Sunulan onarım faturası ise dudak uçuklattı: 11.882,08 dolar.

Yaklaşık 10 bin avroya denk gelen bu tutarın garanti kapsamında olmadığı açıklandı. Üretici firma, hasarın “dış etken kaynaklı” olduğunu, yani kullanıcı hatası sayıldığını bildirdi.

SİGORTA ZARARI KARIŞLAMADI

McCormick masrafı azaltmak için sigorta şirketine başvurdu ancak burada da red cevabı aldı. Sigorta şirketi, kablolardaki hasarın tek seferde oluşmadığını, zaman içinde su sızıntılarıyla yavaş yavaş meydana geldiğini öne sürerek ödeme yapmayı kabul etmedi.

“Modern araçlarda küçük arızalar bile büyük masraflar çıkarıyor”

Amerikan kanalı WFTV Channel 9’a konuşan bir tüketici danışmanı, günümüz araçlarının elektronik sistemlerle dolu olduğunu hatırlatarak, “Modern otomobiller artık çok daha karmaşık. Bu nedenle en ufak bir sorunun bile onarım maliyeti geçmişe kıyasla çok daha yüksek olabilir.” dedi.

Kanal ayrıca bazı kullanıcıların forumlarda, modeldeki kabloların zeminle arasındaki mesafenin çok az olmasından şikâyet ettiğini, bu tasarımın su temasında kabloların daha hızlı zarar görmesine yol açabileceğini aktardı.