ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan beş çocuk babası bir adam, arabasını yıkatmak için durduğu bir benzin istasyonunda "ani bir dürtüyle" aldığı loto bileti sayesinde milyoner oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen talihli, 9 Ağustos'taki Powerball çekilişinde 1 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı. Adamın, haberi verdiği karısının ilk tepkisi ise net ve kararlıydı: "Disney World'e gidiyoruz!"

Talihli adam, Fox 32 Chicago'ya yaptığı açıklamada, her şeyin sıradan bir günde, daha önce hiç bilet almadığı bir yerden şansını denemesiyle başladığını söyledi. Numaraları kontrol edip kazandığını anladığında büyük bir rahatlama hissettiğini belirten adam, karısının ilk tepkisini şöyle anlattı: "Ona söylediğimde başta bana inanmadı, yalan söylediğimi sandı."

Ancak şaka yapmadığını anlayan eşinin şüpheciliği, yerini anında heyecanlı bir tatil planına bırakmıştı.

"Malongo" lakabıyla bilinen tüm aile, 1.000.004 dolarlık dev çeki almak için Illinois Piyango merkezine birlikte gitti.

Kazanan, paranın bir kısmıyla eşinin isteği üzerine Florida'ya tatile gideceklerini ancak asıl önceliğinin, beş çocuğunun eğitimi için bir fon oluşturmak olduğunu belirtti. "Birkaç yıl içinde hepimizin daha az stresli ve daha mutlu olmasını umuyoruz" diyerek parayı aile refahı için kullanacağının altını çizdi.

Illinois Piyango idaresi, şanslı bileti satan Exxon Mobile istasyonunun da, ikramiyenin %1'ine denk gelen 10.000 dolarlık bir bonus alacağını duyurdu.