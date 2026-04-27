Uzun yıllardır eşi Saadet Bulut ile evliliğini sürdüren ve ailesiyle birlikte yaşayan Bulut, 3+1 apartman dairesinde sade bir yaşam tercih ediyor. Aynı apartmanda iki dairesi bulunan usta sanatçı, bu dairelerden birini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor.

''EVİNİN BİRÇOK KÖŞESİNDE ANILARI YER ALIYOR''

Sabah'ın haberine göre; Ev dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının öne çıktığı görülürken, eski tarz mobilyalar dikkat çekiyor. Evin birçok köşesinde ise sanatçının müzik kariyerine dair izler ve anılar yer alıyor.

''BÖYLE SAMİMİ HAYATLARI ÖZLEDİK''

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcılar Hakkı Bulut’un yaşam tarzına övgü dolu yorumlar yaptı. “Böyle samimi hayatları özledik”, “İşte gerçek sanatçı duruşu” ve “Halktan kopmayan bir isim” gibi yorumlar öne çıktı.

Sade yaşamıyla takdir toplayan Hakkı Bulut, magazin dünyasında gösterişten uzak duruşuyla dikkat çeken isimler arasında yer almayı sürdürüyor.