Kendine özgü sesi ve yorumuyla arabesk müziğin tanınan isimleri arasında yer alan Cansever’den hayranlarını üzen bir haber geldi. Bir süredir Almanya’da yaşamını sürdüren sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla lösemi teşhisi aldığını ve tedavi sürecinin başladığını açıkladı.

Cansever, yaptığı açıklamada çok sayıda mesaj ve telefon aldığını ancak herkese tek tek yanıt veremediğini ifade ederek, “Bana lösemi teşhisi konuldu. Almanya’dayım ve doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. İnşallah her şey çok güzel olacak. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Tedavi süreci nedeniyle bir süre sahnelere ara vereceğini duyuran 58 yaşındaki sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla da sevenlerine seslendi. Cansever’in paylaşımı, hayranları arasında büyük destek ve geçmiş olsun mesajlarına neden oldu.